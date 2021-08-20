СНБО взялся за МАУ: Кабинету министров дали ряд поручений

На заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) приняли протокольное решение, связанное с ситуацией с авиакомпанией "Международные авиалинии Украины". Для этого Кабинету министров дали ряд поручений, сообщает РБК-Украина.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Кабинету министров поручили в течение месяца принять меры по гарантированию бесперебойной работы авиационной отрасли путем утверждения плана действий по минимизации:

рисков, связанных с ростом дебиторской задолженности ГП "Обслуживание воздушного движения Украины" и ГП "Международный аэропорт "Борисполь" вследствие невыполнения МАУ обязательств перед указанными предприятиями;

угрозы невыполнения Государственной авиационной службой Украины комплексных мер обеспечения полетов в результате неуплаты МАУ государственных сборов;

угрозы внезапного прекращения внешнего и внутреннего сообщения крупнейшим авиаперевозчиком Украины в результате его неудовлетворительного финансового положения.