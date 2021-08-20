В Кирилловке туристам запретили выносить медуз на берег

Арендаторы некоторых пляжей в Кирилловке просят туристов не вытаскивать медуз на берег, несмотря на нашествие живности. Такое решение объясняют тем, что это поможет избежать ужасного запаха и не совсем эстетического зрелища, сообщает Обозреватель.

В Кирилловке много медуз. Источник: azov.ua

Речь идет о косе Пересыпь. Там арендаторы пляжей заявляют, что течение унесет морских обитателей обратно, и море таким способом очистится само. ﻿

Живность просят не выносить на берег. Источник: Скриншот

Этот метод действительно может быть эффективным – во время шторма медуз уносит в море. Однако стоит направлению ветра измениться, и живность снова вернется назад на побережье.

Арендаторы объяснили причину. Источник: Скриншот

На большинстве баз отдыха устанавливают сети вокруг пляжа, но конструкция оказывается бесполезной, как только начинается шторм. Сеть просто выбрасывает на берег.

К слову, медуза использует яд, в качестве защиты, а также он помогает ей убить добычу. Человек может получить ожог даже от мертвого животного, которого выбросило на берег. Контакт яда с кожей может стать причиной жжения и покалывания, онемения или покраснения.