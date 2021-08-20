Шарий ответил на санкции СНБО угрозами семье Зеленского

Скандальный блогер-украинофоб Анатолий Шарий прокомментировал введение против него санкций СНБО, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал на видео, опубликованном на его Telegram-канале.

"Ну что ж, поздравления с Днем рождения (Шарию сегодня исполнилось 43 года, — "ДС") от этого… как его? Верховного правителя всех верховных правителей. Против меня ввели санкции. Но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими родственниками" , — сказал Шарий, обращаясь к Зеленскому.

"Готовьтесь!" — добавил он.