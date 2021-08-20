США готовят санкции против РФ, связанные с ядерной сферой

Соединенные Штаты в сентябре введут очередные санкции против России в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным, говорится в заявлении, распространенном в пятницу Госдепартаментом.

В частности, санкции вводятся в соответствии с Законом США "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного применения" 1991 года.

Дополнительные санкции будут включать "ограничения на импорт определенных типов российского огнестрельного оружия" и боеприпасов. Также они затронут экспорт определенной "ядерной и ракетной продукции и технологий" в соответствии с Законом "О реформе экспортного контроля" 2018 года, ограничивающем экспорт товаров двойного назначения за пределы США.

Санкции вступят в силу после публикации 7 сентября 2021 года в Федеральном реестре США и будут действовать как минимум 12 месяцев. Санкции могут быть отменены только по истечении этого периода, если Россия выполнит ряд условий, описанных в Законе. В частности, она должна "предоставить гарантии, что не будет применять химоружие в нарушение международного права, что не готовится к применению химоружия в будущем, и что готова позволить международным инспекторам проверить гарантии, а также, что возместит ущерб Навальному".

Ранее в пятницу Вашингтон также ввел санкции против девяти лиц, которых связывает с инцидентом, и против двух научных структур Минобороны России.

Год назад, 20 августа 2020 года, российскому оппозиционеру Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине, а затем процесс реабилитации в Германии. Навальный в январе 2021 года вернулся в Россию после лечения в Германии и сразу был арестован. В настоящее время он находится в исправительной колонии N2 под городом Покров Владимирской области, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за инцидента с Навальным.

В МИД РФ считают, что инцидент с Навальным год назад с посадкой в Омске самолета, на котором он летел в Москву, и последующей госпитализацией оппозиционера - это спланированная провокация, направленная на дискредитацию России.