В Кремле обвинили Зеленского в имитации политической активности

Заместитель главы Администрации российского президента Дмитрий Козак прокомментировал недавние слова Владимира Зеленского о необходимости прямых переговоров с Владимиром Путиным. Козак сказал, что Украина не делала никаких конкретных предложений о подготовке и повестке встречи. И расценил заявление Зеленского как имитацию политической активности, сообщает Страна.ua.

Представитель Кремля отметил, что реальной подготовки ко встрече не ведется, а Киев не предлагал ни тем переговоров, ни проектов договоренностей.

По словам Козака, со стороны Украины пока есть лишь "аморфные разговоры" о необходимости обговорить доверие и безопасность в Европе.

"При чем здесь Европа? Тогда надо всю Европу приглашать на переговоры" , - недоумевает Козак.

Также представитель Путина затронул вопрос переговоров в Нормандском формате и заверил, что Россия готова встретиться в любое время, "был бы предмет для переговоров и понимание их целей". Он добавил, что во время переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель предложил начать эти встречи с понедельника. Но партнеры хотят сделать это в сентябре.

Кроме того, Козак акцентировал внимание на отсутствие четкой позиции у ФРГ и Франции по поводу выполнения Минских соглашений и призвал выбрать такую позицию. При этом он отметил, что призыв не относится к Украине, которую "уже нет смысла призывать".