Премьер Грузии прилетит на саммит Крымской платформы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит Украину с официальным визитом. Также он примет участие в саммите Крымской платформы, сообщает РБК-Украина.

В субботу, 21 августа, во Львове Гарибашвили встретится с премьером Украины Денисом Шмыгалем, а 22 августа в Киеве пройдет встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в Киеве Гарибашвили и Шмыгаль проведут переговоры с глазу на глаз, а после - в расширенном формате, с участием членов правительств двух стран.

В рамках официального визита в Украину премьер Грузии также встретится с главой Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Кроме того, в украинской столице Ираклий Гарибашвили возложит цветы к могиле неизвестного солдата и почтит память жертв Голодомора.

В последний день визита, 23 августа, премьер Грузии вместе с лидерами других государств примет участие в саммите Крымской платформы.

В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава аппарата правительства Илья Дарчиашвили.

Автор: Валерия Полищук