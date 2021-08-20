В Броварах пожар в пятиэтажке, проводится эвакуация

Около 20:05 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме в городе Бровары. Все жильцы были эвакуированы, сообщает РБК-Украина.

Согласно данным спасателей, пожар возник в двух квартирах дома. Через некоторое время огонь распространился на кровлю. К тушению были привлечены 12 человек и 4 единицы техники ГСЧС. Через некоторое время к месту пожара были направлены еще 4 единицы техники и 2 автолестницы. Площадь огня сейчас устанавливается. Все жильцы дома были эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Автор: Сергей Пышкин