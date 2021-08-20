Стало известно, кого США отправят на саммит Крымской платформы

Стало известно, кого США отправят на саммит Крымской платформы

Делегацию Соединенных Штатов на саммите Крымской платформы возглавит министр энергетики США Дженнифер М. Грэнхолм. Также в делегацию входит временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент Джо Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации в Киев, Украина, для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости 23-24 августа 2021 года. Возглавит делегацию достопочтенная Дженнифер М. Грэнхолм, министр энергетики США", — говорится в сообщении.

Также в состав делегации вошел помощник секретаря по международным делам Эндрю Лайт.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что одна из стран под давлением Российской Федерации в последний момент отказалась от участия в саммите Крымской платформы.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics