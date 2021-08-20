Скандальная инсталляция сменила место "прописки" и получила охрану

Скандальную выставку-инсталляцию, из-за которой 17 августа произошли столкновения между представителями "Национального корпуса" и полицией на Аллее Небесной Сотни, установили на Майдане Независимости, сообщает Деловая столица.

Место установки огорожено металлическим забором и охраняется полицией.

До этого на Банковой обещали изменить концепцию выставки, которая вызвала возмущение общественности. Но теперь те же экспонаты (советская мебель, телевизор и т.д.) можно наблюдать на Майдане.

Как известно, изначально инсталляцию установили на Аллее Небесной Сотни напротив мемориальных досок, установленных в честь погибших участников Революции Достоинства. Там собрали декорацию, которая иллюстрировала быт в Украине времен СССР. (бутафорские стены со старыми обоями, диван, советские игрушки и ненастоящие автоматы для продажи газированной воды).

17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева появились декорации ко Дню Независимости Украины. Среди различных элементов инсталляции, которые, вероятно, должны символизировать различные вехи истории Украины, присутствуют советские хрущевки, автоматы с газированной водой (надпись сделана на русском языке), детский советский автомобиль и тому подобное.

Активисты "Национального корпуса" начали крушить декорации из советского прошлого, однако полиция их остановила. Мэр Киева Виталий Кличко согласился снести советские инсталляции, а также заявил, что город разрешения на них не давал.