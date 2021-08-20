"Кива еще живой" - в КГГА отказались переименовывать проспект Науки

Автор петиции о переименовании проспекта Науки в проспект имени Ильи Кивы получил от КГГА отказ в связи с тем, что Кива еще живой.

﻿После того, как нардеп от ОПЗЖ защитил кандидатскую диссертацию, на сайте КГГА была опубликована ироничная петиция Владислава Дулапчия с предложением переименовать проспект Науки в честь " известного ученого Ильи Кивы ", что, по мнению автора, должно "помочь молодому поколению понимать важность образования в жизни каждого украинца ".

Сегодня Дулапчий сообщил в Facebook, что ему пришел ответ с отказом и опубликовал полученный документ.