"Кива еще живой" - в КГГА отказались переименовывать проспект Науки
Автор петиции о переименовании проспекта Науки в проспект имени Ильи Кивы получил от КГГА отказ в связи с тем, что Кива еще живой.
После того, как нардеп от ОПЗЖ защитил кандидатскую диссертацию, на сайте КГГА была опубликована ироничная петиция Владислава Дулапчия с предложением переименовать проспект Науки в честь "
известного ученого Ильи Кивы", что, по мнению автора, должно
"помочь молодому поколению понимать важность образования в жизни каждого украинца".
Сегодня Дулапчий сообщил в Facebook, что ему пришел ответ с отказом и опубликовал полученный документ.
"Киевский городской совет отказывается переименовать проспект Науки на проспект Ильи Киви, в связи с тем, что он еще жив. Простите, господин Кива. Чем смог ...", - написал он.