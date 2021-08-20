Витренко прокомментировал заявление Путина о транзите газа

Президент России Владимир Путин манипулирует вопросом запуска газопровода "Северный поток-2" и транзита газа через Украину, сообщает Украина 24.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Это определенная подмена понятий или манипуляция со стороны Путина. Когда сначала они всем рассказывали, что "Северный поток-2" - это коммерческий проект и он не является альтернативой украинскому маршруту, не заменяет украинский маршрут, то можно было ожидать, что европейские компании, которые являются партнерами "Газпрома" в этом проекте, будут заключать дополнительные контракты на дополнительные объемы, а объемы, которые шли через Украину, и в дальнейшем будут идти через Украину. А теперь Путин элегантно изменил постановку вопроса. Он говорит: нет, объемы, которые сейчас идут через Украину, пойдут через "Северный поток-2", а если будут какие-то дополнительные объемы, то мы рассмотрим возможность их транспортировки через Украину. Таким образом он хочет, чтобы Европа покупала у России еще больше газа, создавая дополнительные доходы для режима Путина", - заявил Витренко.

По его словам, Украина не соглашается с такой постановкой вопроса.