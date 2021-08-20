Талибы избили американцев в Кабуле - Пентагон отреагировал

Министр обороны США Лл﻿ойд Ос﻿тин в ходе брифинга с членами палаты представителей заявил о случаях избиения американцев талибами и назвал эти происшествия неприемлемыми, сообщает Лента.Ру.

"Министр обороны Ллойд Остин на брифинге по телефону с членами палаты представителей только что сказал, что американцы были избиты талибами в Кабуле... Остин назвал это "неприемлемым"" , — заявил репортер издания Politico.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби выразил обеспокоенность насилием со стороны боевиков «Талибана» над гражданами США. Он подчеркнул, что Вашингтон донес свою позицию до талибов и добавил, что оборонное ведомство требует свободного прохода американцев через пропускные пункты.

Ранее американский журналист Маркус Ям (Marcus Yam) в статье для Los Angeles Times заявил, что боевики радикального движения «Талибан» избили его, но потом извинились. Корреспондент отметил, что инцидент произошел, когда он снимал с коллегой стычку между талибами и сторонниками прежнего правительства.

Кроме того, талибы избили журналистов афганского телеканала Ariana News и агентства Pajhwok. Сообщается, что сотрудники СМИ пытались снять репортаж о протестах в поддержку национального флага. Комитет защиты журналистов Афганистана заявил, что жизни сотрудников местных СМИ находятся под угрозой.