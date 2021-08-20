В Украине изменили порядок помилования

Глава государства Владимир Зеленский 20 августа подписал указ об изменении Положения о порядке помилования в Украине, сообщает Вести.

Согласно документу, осужденные за коррупционные преступления, нарушение правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения могут быть помилованы после фактического отбытия ими сроков, установленных ч. 3 ст. 81 Уголовного кодекса (условно-досрочное освобождение от отбывания наказания).

Предусмотрена возможность ходатайства о помиловании в исключительных случаях членом комиссии при президенте по вопросам помилования, уполномоченным по правам человека и советником - уполномоченным президента по правам детей и по вопросам безбарьерности. Ходатайство следует направлять в Офис президента.

"К такому ходатайству приобщаются любые документы, имеющие значение для применения помилования", - отметили у Зеленского.

Также, согласно новым положениям, заседание комиссии по помилованию можно проводить дистанционно в режиме видеоконференции (если позволяют технические возможности).

Указ вступил в силу со дня его опубликования.