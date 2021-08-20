Провайдеры начали блокировать сайт издания "Страна.ua"
Провайдеры начали ограничивать доступ к сайту "Страна.ua". Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести санкции против главного редактора интернет-издания Игоря Гужвы, сообщает РБК-Украина.
Издание "Страна.ua" заявляет, что доступ ограничили пользователям сразу несколько крупных провайдеров - "Интраффик", "Ланет" и ряд других.
Кроме того, как утверждает редакция, читатели из разных регионов сообщают о недоступности ресурса.
Согласно данным аналитической системы YouControl, Игорь Гужва выступает бенефициаром ООО "Ласмак". На сайте интернет-издания "Страна.ua" эта компания обозначена в качестве учредителя. ООО "Ласмак" внесено в санкционный список.
Вторым бенефициаром этой компании указана Анна Солнцева, против которой СНБО также предложил ввести ограничения.
Автор: Артур Родивилов