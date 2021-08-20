Россия ввела санкции против Кулебы и Данилова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек вошли в перечень физлиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры. Таким образом, число людей в списке увеличилось с 849 до 922, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в постановлениии правительства РФ. Помимо Дмитрия Кулебы и Алексея Данилова в список вошли первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, депутат Верховной рады Александр Дубинский, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Последний раз список расширялся в декабре прошлого года. Тогда его пополнили спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и несколько депутатов от "Слуги народа".

Автор: Артур Родивилов