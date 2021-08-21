Цены на нефть продолжают падение

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent достигла рекордно низкой отметки впервые с 21 мая. Цена на лондонской бирже ICE упала на 2,23 процента до 64,97 доллара за баррель, сообщает Лента.Ру.

Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 00:02 21 августа.

Нефть подешевела и опустилась ниже отметки в 65 долларов впервые за три месяца.

Нефть марки WTI, по данным торгов, подешевела на 2,58 процента до 61,86 доллара за баррель.

19 августа к 10:40 цена на марку Brent упала до 66,87 доллара за баррель. Такие значения стали рекордом почти за три месяца: последний раз нефть стоила меньше 67 долларов 24 мая.