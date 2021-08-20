Выразил протест: в Киеве водитель наехал на патрульного

В Киеве водитель автомобиля KIA из-за конфликта с патрульным по поводу перекрытия улиц наехал на инспектора. Пострадавшего госпитализировали, сообщает Корреспондент.

Facebook/mvs.gov.ua

По информации пресс-службы МВД старший лейтенант патрульной полиции Киева Владислав Подгорный с напарницей перекрывали движение на перекрестке улиц Жилянской и Большой Васильковской. Инспекторы обеспечивали публичную безопасность и порядок во время репетиций военного парада ко Дню Независимости.

"К сожалению, водитель KIA решил, что это ограничение движения касается всех, кроме него. Водитель подъехал к патрульным и требовал его пропустить, когда же услышал отказ - начал конфликтовать и сделал вид, что у него сломался автомобиль, и он не может его убрать с перекрестка" , - говорится в сообщении.

Facebook/mvs.gov.ua

Через некоторое время водитель рванул с места и, двигаясь задним ходом, совершил наезд на стоявшего неподалеку патрульного. Старшего лейтенанта госпитализировали в больницу для тщательного осмотра. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для оказания квалификации действий нарушителя.