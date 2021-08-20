НБУ увеличил покупку долларов на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 16-20 августа 2021 года увеличил покупку долларов в 4,6 раза по сравнению с предыдущей неделей. Тогда было закуплено 25,50 млн долларов, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 20 августа, информировала пресс-служба НБУ. Представители Регулятора уточнили, что НБУ за неделю купил на межбанковском валютном рынке 118 млн долларов. В то же время, Банк не продавал доллары на межбанке.

В НБУ объяснили, что это произошло в связи со снижением курса доллара, который на этой неделе падал до минимума с июня прошлого года - 26,60 гривны на межбанке.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1381,10 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1211,60 млн долларов.