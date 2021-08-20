Пострадавших от пожара в Броварах обеспечат жильем и питанием

Пострадавших во время пожара в Броварах расселят во временное жилье, а также обеспечат питанием, медикаментами и вещами первой необходимости, сообщает Корреспондент.

"Комиссия ТЭП и ЧС собралась на экстренное заседание. Уже организованы места временного расселения всех пострадавших, в том числе обеспечение питанием, медикаментами и вещами первой необходимости" , - написал мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что подробные списки лиц и семей, нуждающихся во временном отселении, будут формировать работники оперативного штаба.

По его словам, дом уже окружен и все время будет находиться под охраной полиции и охранной фирмы "Комкон".