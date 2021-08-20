НАТО будет расследовать провал армии Афганистана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инициирует расследование, цель которого - выяснить, в чем альянс преуспел в Афганистане за 20 лет, а в чем - нет, сообщает Интерфакс.

"Нам нужно честно и внимательно изучить, что пошло не так, равно как и то, в чем мы добились успеха" , - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров глав МИД стран НАТО.

Столтенберг пояснил, что намерен инициировать это расследование как можно быстрее. Он отметил, что быстрый захват власти в Афганистане движением "Талибан" стал неожиданностью для НАТО.

"Скорость коллапса политических лидеров и армии Афганистана стала чем-то, чего мы не ожидали" , - сказал он.

В Конгрессе США американские сенаторы также призывают к расследованию вывода войск из Афганистана. В частности, сенатор-республиканец Рик Скотт призвал лидера сенатского демократического большинства Чака Шумера и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси "немедленно начать двухпартийное и двухпалатное расследование неудачного вывода американских войск администрацией Джо Байдена".