Украина вложит в ракетное вооружение 200 млрд гривен

Украина направит на развитие ракетного вооружения к 2031 году более 200 млрд грн, сообщает УНИАН.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, соответствующее решение было принято на заседании СНБО.

"На заседании СНБО рассматривался вопрос в режиме секретно о развитии нашего ракетного вооружения до 2031 года. Были очень жаркие дискуссии. Единственное, что я могу сказать, что до 2031 года мы должны потратить на эту программу более 200 миллиардов гривен. Мы не можем ждать от наших партнеров, будут или не будут они нам предоставлять вооружение. Задача - сделать вооружение собственного производства" , - сказал Данилов.

Развитие оборонно-промышленного комплекса