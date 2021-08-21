Милованов обнародовал медицинские затраты после удара Данилюка

Председатель конкурсной комиссии по избранию директора Бюро экономической безопасности экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что медицинское обслуживание после его драки с недопущенным к отбору екс-секретарем СНБО Александром Данилюком обошлось в 5000 долларов, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 20 августа, он написал в Facebook. Он уточнил, что получил медпомощь в университетской больнице в США, где преподает, ведь он прибыл туда на следующий день после инцидента.

"На фото счет за визит в больницу относительно глаза. Общая сумма - пять тысяч долларов. Скидка 4,5 тыс. долларов. Скидка потому что я преподаватель и больница принадлежит университету. Остаток оплачивает страховая и я. Моя доля - 150 долларов" , - написал он.

Скриншот счета Милованов выложил в сеть.