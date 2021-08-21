В Житомирской области нашли кости мамонта (фото)

В Коростене Житомирской области строители нашли кости, которые могли принадлежать мамонту, сообщает УНИАН.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на старшего научного сотрудника института археологии Национальной академии наук Андрея Петраускаса.

Уникальную находку обнаружили во время копания котлована, для установки 50-метрового флагштока ко Дню Независимости в Коростенском парке отдыха.

"Они (кости) еще в очень хорошем состоянии, не трухлые. Мы можем надеяться, что при раскопках, которые будут проводиться в октябре, мы сможем получить какой-то костный материал в хорошем состоянии. Также важно то, что оно находится на слоях, которые относятся к ледниковому периоду" , – рассказал ученый Андрей Петраускас.

В Коростене нашли кости мамонта / фото suspilne.media

Сейчас ученые обратились в Институт археологии, чтобы определили, на самом ли деле это кости мамонта.

Параллельно с этим местные власти ведут переговоры с подрядчиками по установке навеса над местом находки, чтобы уберечь кости от повреждений.

Работы по установке флагштока приостановлены.