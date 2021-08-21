Космический аппарат впервые записал звуки ветра на Венере

Космический аппарат впервые записал звуки ветра на Венере

Космический аппарат BepiColombo, находящийся на орбите Меркурия, записал звуки солнечного ветра на Венере. Он пролетал всего в 550 км над поверхностью этой планеты, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA). Звук записан с помощью магнитометрического прибора.

Предоставленная запись – это не реальный звук, который можно услышать в космосе, а так называемая сонификация данных магнитометра (перевод данных в звуки).

BepiColombo пролетел мимо Венеры 10 августа, всего через день после того, как космический аппарат для исследования Солнца Solar Orbiter совершил сближение с планетой. Это позволило исследователям впервые провести измерения окружающей Венеру среды с нескольких точек.

Solar Orbiter имеет в своем наборе приборов магнитометр, аналогичный BepiColombo. Аппарат провел собственные измерения взаимодействия между солнечным ветром и планетой, пролетев 9 августа на расстоянии 8 тысяч км.

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