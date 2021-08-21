Космический аппарат впервые записал звуки ветра на Венере

Космический аппарат BepiColombo, находящийся на орбите Меркурия, записал звуки солнечного ветра на Венере. Он пролетал всего в 550 км над поверхностью этой планеты, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA). Звук записан с помощью магнитометрического прибора.

Предоставленная запись – это не реальный звук, который можно услышать в космосе, а так называемая сонификация данных магнитометра (перевод данных в звуки).

BepiColombo пролетел мимо Венеры 10 августа, всего через день после того, как космический аппарат для исследования Солнца Solar Orbiter совершил сближение с планетой. Это позволило исследователям впервые провести измерения окружающей Венеру среды с нескольких точек.

Solar Orbiter имеет в своем наборе приборов магнитометр, аналогичный BepiColombo. Аппарат провел собственные измерения взаимодействия между солнечным ветром и планетой, пролетев 9 августа на расстоянии 8 тысяч км.