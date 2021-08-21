На Закарпатье ликвидировали масштабную схему хищения природных ресурсов

На Закарпатье сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачена и заблокирована незаконная масштабная добыча песчано-гравийной смеси, ущерб от которой составил более 250 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба СБУ, схема действовала на протяжении 2019-2021 годов при содействии руководителей государственных предприятий водного хозяйства. По предварительным оценкам специалистов, противоправная деятельность нанесла государству ущерб более чем 250 млн грн.

СБУ установила, что добыча песка и гравия наладили в русле реки Тиса и на ее притоках. Злоумышленники привлекли "к делу" 12 местных предпринимателей.

"За неполных два года дельцы добыли и реализовали более 250 тыс. куб. песчано-гравийной смеси. По официальным документам - злоумышленники занимались "волонтерством": вроде предоставляя государству бесплатные услуги по расчистке и регулирования русел горных рек" , – сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства проведен комплекс судебных экспертиз. Установлено, что этот теневой промысел привел к полному разрушению почвенного покрова и растительности. Общий ущерб государства составляет более 250 млн грн.

В ходе следственных действий проведены обыски в помещении межрайонного управления водного хозяйства и по адресам фактического проживания участников схемы.

Трем фигурантам производства объявлено о подозрении, в частности: одному из руководителей межрайонного управления водного хозяйства по ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины; двум руководителям предприятий по ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) УК Украины.