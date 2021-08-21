Одна страна отказалась от участия в "Крымской платформе"

Данилов рассказал, что под давлением РФ одна из стран, которая ранее подтвердила свое участие в Крымской платформе, отказалась от него.﻿ Что это за государство - секретарь Совета национальной безопасности и обороны не уточнил, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, для России проведение саммита Крымской платформы в Киеве является большим поражением.

"Они делали, делают и будут делать до последнего все от них зависящее, чтобы как можно меньше гостей приехало в Киев" , – сказал Алексей Данилов заявил на брифинге.

Он отметил, что до последнего времени вопрос временно оккупированного Россией Крыма отходил на второй план.