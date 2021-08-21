Талибы в Афганистане избили британца и его жену

Гражданин Великобритании рассказал, что его с женой избили талибы на пути к британскому центру эвакуации из Афганистана и не дали покинуть страну, сообщает Лента.Ру.

Британец рассказал, что получил от посольства по электронной почте письмо с инструкцией, что ему нужно прибыть в отель в Кабуле. Там собирали всех граждан Великобритании для отправки на эвакуационный рейс.

Однако на первом по пути КПП талибы жестоко избили его с женой и приказали им вернуться. Теперь мужчина опасается выходить из дома. По его словам, талибы знали, что они бегут из страны.

"Они сказали, что нет никакого способа нам добраться до отеля и что мы должны вернуться, или они будут стрелять" , — сказал он.

Также мужчина рассказал, что трудности появляются и при проезде иностранцев в аэропорт Кабула, куда якобы свободно пускают только американцев, когда его безопасность обеспечивают силы США. Возможно, по этой причине британцам приходится сначала приезжать в другое место сбора.