Вселенский патриарх сделал заявление касаемо "неканоничности" ПЦУ

Непризнание автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) свидетельствует о нежелании признавать реальность. Сомнение в том, что решение Вселенского Патриархата о предоставлении автокефалии ПЦУ является неканоническим, сам по себе нелогичный и неканонический, сообщает Укринформ.

Об этом в интервью изданию перед своим визитом в Украину заявил Вселенский Патриарх Варфоломей.

«Проблема этих людей в том, что для них трудно признать реальность, или же они отказываются ее признавать. Они также бессознательные того, что означает автокефалия, так же как в истории и канонической практике - ее предоставления. Русская церковь, к которой они стремятся принадлежать, получила свой автокефальный и патриарший статус от Вселенского Патриархата» , - сказал Варфоломей.

Вселенский Патриарх отметил, что нелогично соглашаться с каноническим обоснованием автокефалии в случае Православной церкви Украины, тогда как для Православной церкви России и других православных церквей, которым Вселенский Патриархат предоставил автокефалию и патриарший статус, его признавали действительным.