Под Киевом задержали поджигателя дома, угрожавшего гранатой полицейским

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом полиция задержала 34-летнего строителя, который сначала поджег дом бывшей жены, а потом угрожал полицейским взорвать гранату, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы полиции Киевщины, 20 августа около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что в с. Чайки горит дом. Правоохранители установили, что к поджогу дома причастен 34-летний местный житель. Известно, что мужчина поджег дом своей бывшей жены из-за ссоры.

Прибывшим по адресу проживания злоумышленника полицейским мужчина начал угрожать взрывом гранаты. Правоохранители эвакуировали граждан близлежащих домов, после чего спецназ задержал поджигателя.

Видео задержания на своей странице в Фейсбук опубликовал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.