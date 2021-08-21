Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула - ОП

В столице Афганистана Кабуле сейчас находится два украинских самолета: один военный, один гражданский, они ждут возможности вылететь домой, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом завил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.﻿ По его словам, украинцы, которые хотят уехать из Афганистана, должны обращаться в дипломатические представительства Украины в Таджикистане и Пакистане.

«Сейчас таких обращений где-то около сотни. Плюс те 12 человек, которые работали по субконтрактам от ООН на военной базе. Они, кстати, уже в безопасности. Сейчас в Кабуле два наших самолета: один военный, один гражданский. Они ждут возможности вылететь домой. Договариваемся об этом со всеми сторонами», - сказал Сергей Никифоров.

Он добавил, что «Украина сделает все возможное, чтобы вывезти из Кабула всех своих граждан и граждан тех стран, которые обратятся за помощью».