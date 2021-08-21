В России канал "Дождь" объявили "иноагентом"

Министерство юстиции РФ объявило «иностранными агентами» российские телеканал Дождь и издание Важные истории, сообщает Новое время.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства РФ. Статус «иноагента» также присвоили главному редактору Важных историй Роману Анину, журналистам Роману Шлейнову, Алесе Мароховской, Ирине Долининой, Дмитрию Великовскому и Олесе Шмагун.

Главный редактор Дождя Тихон Дзядко написал в Facebook, что все 11 лет существования телеканал работает в соответствии с российскими законами, его источники финансирования можно увидеть в финотчетности на сайте канала. Дождь будет обжаловать решение как «не соответствующее закону и здравому смыслу».

Редакция Важных новостей заявила в Facebook, что с момента основания в прошлом году не скрывала, что зарегистрирована за границей (в Латвии):

«Сделали мы это для того, чтобы быть свободными. И чтобы не превратиться, подобно российским государственным СМИ, в информационную обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут. А что касается самого списка „иноагентов“, то в нем уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично».