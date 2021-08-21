В Windows 11 появились новые функции: что изменилось

Компания Microsoft добавила в бета-версию Windows 11 новые функции. Помимо этого, разработчики исправили в тест-версии ОС ряд ошибок, обнаруженных ранее, сообщает УНИАН.

Об этом пишет издание Neowin.

Среди новых обновлений в Windows 11 замечено изменение приложения "Будильники и часы". Сервис получил более короткое название и новую опцию Focus Timer. Теперь в приложении "Часы" есть функция выставления специального таймера, который помогает упорядочить рабочий процесс и лучше ориентироваться во времени в ходе обучения или труда.

Еще одно обновление в бета-версии Windows 11 не играет большой роли, однако оно не понравилось тестировщикам. Не все пользователи, загружая обновления, смогут видеть, сколько времени осталось до конца установки. Однако в Microsoft пообещали, что функцию скоро вернут в ОС, когда "почистят" ее от багов.

Самое интересное обновление, которое добавит в ОС возможность запускать приложения на Android, в новой бета-версии Windows 11 так и не появилось. В компании утверждают, что оно может появиться осенью.

Среди проблем и ошибок, которые разработчики исправили в Windows 11, пользователи отметили устранение мерцания панели задач, решение проблемы с отображением виджетов и исключение вероятности того, что случайный сбой может удалить все настройки локализации.