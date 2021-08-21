Сайт "Страны" сменил домен после санкций СНБО

Новостной сайт Страна.ua сменил свой адрес в интернете после того, как в пятницу, 20 августа, против него были введены санкции СНБО, сообщает Новое время.

О смене адреса сообщил главный редактор сайта Игорь Гужва, который также попал под санкции СНБО.

В пятницу, 20 августа, Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги Шарий, а также народного депутата Андрея Деркача и Игоря Гужвы и «аффилированных с ним юридических лиц».