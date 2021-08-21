Байдену предложили объявить три импичмента

Известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила конгрессу объявить три импичмента президенту США Джо Байдену, в том числе за Афганистан, сообщает Лента.Ру.

Республиканка из штата Джорджия сообщила, что внесла на рассмотрение конгресса проекты резолюций об отстранении Байдена от власти. Она утверждает, что американский лидер якобы оставил десять тысяч граждан под властью террористического движения «Талибан».

Грин также убеждает, что Байден преступил иммиграционное законодательство, допустив кризис на южной границе США. По мнению политика, он также присвоил себе законодательные полномочия, несмотря на мнение верховного суда, и продлил мораторий на выселение арендаторов жилья.

"За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент" , — подчеркивается в документе.

Предполагается, что проект Грин обладает малыми шансами на успех в конгрессе, поскольку обе его палаты находятся под контролем единомышленнико Байдена по Демократической партии.