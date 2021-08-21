Курс валют НБУ на 21 августа

Курс валют НБУ на 21 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 21 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 20 августа, не изменился и составил 26.65 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 21 августа 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 31.17 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 21 августа 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.60 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 21 августа 2021 года.

Курс фунта стерлингов остается стабильным на уровне 36.45 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 21 августа 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и составил 29.06 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 21 августа 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и составил 6.80 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 21 августа 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.650400
EUR Евро 31.169000
RUB Рубль 0.359510
GBP Фунт стерлингов 36.447100
CHF Швейцарский франк 29.061000
PLN Польский злотый 6.800700
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