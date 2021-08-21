Раненных бойцов ВСУ премируют по случаю юбилея независимости Украины

Раненных бойцов ВСУ премируют по случаю юбилея независимости Украины

Раненые военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных сил Украины получат денежные премии от командующего СВ по случаю 30-й годовщины независимости Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Как информирует служба по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, Командующий СВ ВСУ генерал-полковник Александр Сирский подписал приказ о поощрении денежными премиями военнослужащих Сухопутных войск, получивших ранения в районе проведения операции Объединенных сил.

"За усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм проявленный в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в документе.
"Именно благодаря нашим военнослужащим, которые сейчас сдерживают агрессора на передовой, мы имеем возможность торжественно праздновать День Независимости. Понятно, что никакие деньги не вернут людям здоровья. Это лишь свидетельство поддержки командования и уважения к подвигу наших военнослужащих, заботы о них. Хочу подчеркнуть, что мы сделаем все возможное, чтобы каждый военнослужащий, получивший ранения и изъявил желание остаться на службе в Сухопутных войсках смог продолжить службу", - отметил Сирский.

Размер денежной премии будет зависеть от степени тяжести ранения и составит от 2,5 тыс. грн до 10 тыс. грн. Премии будут выплачены в соответствии с Дисциплинарным уставом ВСУ и приказом Министерства обороны Украины "О бюджетной политике" МО Украины на 2021.

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