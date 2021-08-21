В аэропорту Джона Уэйна в США произошла экстренная эвакуация

В аэропорту Джона Уэйна в США произошла экстренная эвакуация
Фото: twitter.com/JohnWayneAir

В аэропорту имени Джона Уэйна недалеко от Лос-Анджелеса 21 августа прошла экстренная эвакуация пассажиров из трех терминалов.

По данным представителей аэропорта, было прекращено все воздушное движение. Пассажиров терминалов A, B и C эвакуировали в связи с инцидентом, связанным с безопасностью. Очевидцы сообщили в соцсетях, что полицейские ищут человека, который проник на взлетно-посадочную полосу. 

"Сотрудники правоохранительных органов сказали, что кто-то выбежал на полосу. Они ищут этого человека. Летает вертолет шерифа. Весь аэропорт закрыт и эвакуирован", – сообщил один из пассажиров в Twitter. 

Подробности происшествия уточняются. На данный момент терминалы открыты и пассажиров предупредили о задержках рейсов.

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