В аэропорту Джона Уэйна в США произошла экстренная эвакуация

В аэропорту имени Джона Уэйна недалеко от Лос-Анджелеса 21 августа прошла экстренная эвакуация пассажиров из трех терминалов.

По данным представителей аэропорта, было прекращено все воздушное движение. Пассажиров терминалов A, B и C эвакуировали в связи с инцидентом, связанным с безопасностью. Очевидцы сообщили в соцсетях, что полицейские ищут человека, который проник на взлетно-посадочную полосу.

"Сотрудники правоохранительных органов сказали, что кто-то выбежал на полосу. Они ищут этого человека. Летает вертолет шерифа. Весь аэропорт закрыт и эвакуирован" , – сообщил один из пассажиров в Twitter.

Подробности происшествия уточняются. На данный момент терминалы открыты и пассажиров предупредили о задержках рейсов.