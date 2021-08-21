Привычки, которые на первый взгляд не имеют ничего особенного, могут быть полезными для вашей красоты, помогут сохранить молодость, предотвратить появление морщин и других недостатков на коже. Поэтому стоит о них узнать, чтобы включить в свою ежедневную бьюти-рутину, сообщает 24 Канал.

Антиейдж уход не должен ограничиваться только кабинетом косметолога и специальными средствами. Поспособствует сохранению молодости с помощью бьюти-привычек.

9 бьюти-привычек, которые сохранят вашу молодость

Солнцезащитные очки. Кожа вокруг глаз особенно чувствительна, тонкая и почти не имеет сальных желез. Поэтому именно оттуда начинается преждевременное старение, когда вы не защищаете кожу от солнечных лучей и мружитеся на солнце или перед экраном компьютера. Даже зимой не стоит выходить из дома без солнцезащитных очков.

Кожа вокруг глаз особенно чувствительна, тонкая и почти не имеет сальных желез. Поэтому именно оттуда начинается преждевременное старение, когда вы не защищаете кожу от солнечных лучей и мружитеся на солнце или перед экраном компьютера. Даже зимой не стоит выходить из дома без солнцезащитных очков. Меньше пейте цветные напитки. Зубы также выдают возраст. Напитки с насыщенным цветом – крепкий чай, черный кофе, вино, газированная вода, соки с высоким содержанием сахара и консервантов – разрушают эмаль, негативно влияют на состояние кожи, снижая естественный уровень выработки коллагена. Утоляйте жажду обычной чистой водой.

Как продлить молодость кожи / Фото с инстаграма Роми Стрейд

Откажитесь от курения . Табак плохо влияет на состояние здоровья, но также он вызывает появление мелких морщин каждый раз, когда вы сжимаете сигарету во рту. То же самое происходит, когда вы пьете коктейли через соломинку. Постоянно сжатые губы – преждевременные морщины.

. Табак плохо влияет на состояние здоровья, но также он вызывает появление мелких морщин каждый раз, когда вы сжимаете сигарету во рту. То же самое происходит, когда вы пьете коктейли через соломинку. Постоянно сжатые губы – преждевременные морщины. Разумное принятия душа. Горячая вода сушит кожу, поэтому процессом мытья не следует злоупотреблять. Также старайтесь постепенно привыкать к низким температурам. Во время приема душа на напрямляйте на лицо прямые струи воды – давление воды и высокая температура могут травмировать кожу.

Горячая вода сушит кожу, поэтому процессом мытья не следует злоупотреблять. Также старайтесь постепенно привыкать к низким температурам. Во время приема душа на напрямляйте на лицо прямые струи воды – давление воды и высокая температура могут травмировать кожу. Дайте волю волосам. Если постоянно собирать волосы в конский хвост или тугие балетные пучки, то вы можете их повредить, вызвать выпадение. Чтобы иметь здоровые и блестящие пряди натуральных оттенков, которые всегда в моде, берегите волосяные фолликулы и отдавайте предпочтение прическам, которые не натягивают волосы.

Если постоянно собирать волосы в конский хвост или тугие балетные пучки, то вы можете их повредить, вызвать выпадение. Чтобы иметь здоровые и блестящие пряди натуральных оттенков, которые всегда в моде, берегите волосяные фолликулы и отдавайте предпочтение прическам, которые не натягивают волосы. Смотрите вверх. Длительная работа в смартфоне и опущенная голова приведут к провисанию щек и появления второго подбородка усиления действия гравитации на овал вашего лица и шеи. Научитесь держать телефон на уровне глаз и ходить с высоко поднятой головой.

Длительная работа в смартфоне и опущенная голова приведут к провисанию щек и появления второго подбородка усиления действия гравитации на овал вашего лица и шеи. Научитесь держать телефон на уровне глаз и ходить с высоко поднятой головой. Ограничивайте себя в сладком. Это не секрет, но многие забывают, что сбалансированное и здоровое питание, регулярные физические нагрузки – залог молодости. Чтобы не создавать стресс для организма, начните пошагово отказываться от сладостей и фаст-фуда в своем рационе. Такие продукты разрушают коллагеновые и протеиновые соединения из-за высокого содержания сахара, что впоследствии приводит к появлению прыщей, морщин, потери тонуса дермы.

Предотвратить появление преждевременных морщин можно / Фото с инстаграма Роми Стрейд