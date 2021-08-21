Как жены президентов Украины справлялись с ролью первых леди

Как жены президентов Украины справлялись с ролью первых леди
Фото: Eлена Зеленская.president

Первая леди Украины – это "должность", с которой нужно справляться на отлично и помнить, что вы всегда находитесь под прицелом внимания. Таким образом женам президентов нужно продумывать каждое свое слово и внимательно следить за речью во время интервью, сообщает Обозреватель.

По мнению эксперта по стилю Натальи Адаменко, первая леди не имеет права быть модной, но должна быть консервативной. Подробней о том, как первые леди Украины придерживались делового этикета и об их главных ошибках в стиле – читайте далее в эксклюзивном материале.

Антонина Кравчук

    "Жена первого президента Украины была практически не видна. Она была скромна, стеснительна, и они оба избрали непубличность первой леди. Этим она не сделала хуже своему мужу, так как в то время не была актуальна публичная деятельность жены главы государства".

    Антонина Кравчук
    Антонина Кравчук

    Людмила Кучма

      "Жена Леонида Кучмы была более подготовленной к роли первой леди, и она справлялась со своей задачей. Я считаю, что деловая женщина такого уровня не имеет права быть модной, а должна быть консервативной, и Людмила Кучма с этим справлялась. Она всегда выглядела достаточно сдержанной и элегантной.

      Важно отметить, что все жены президентов являются матерями. Дочь Кучмы – Елена – очень воспитанная и никогда не подвергалась критике, Людмила и Леонид вырастили достойную дочь".

      Людмила Кучма
      Людмила Кучма

      Екатерина Ющенко

        "Екатерина Михайловна демонстративно подчеркивала свою принадлежность украинскому народу, когда начала носить вышиванки. Но мне кажется, что жена Ющенко внутри так и не смогла стать настоящей украинкой. Безусловно, она хорошо справлялась с ролью первой леди – привнесла много чего нового в свою должность. Екатерина была более активна, принимала большое участие в строительстве, различных проектах, давала интервью.

        Стоит отметить: жена президента должна помнить, что люди из других стран и СМИ всегда следят за ней. Таким образом первая леди должна продумывать каждое слово и следить за речью во время интервью".

        Екатерина Ющенко
        Екатерина Ющенко

        Людмила Янукович

          "Ее сложно комментировать, так как она не была такой публичной. Людмила была не то что неидеальной первой леди, но и женой президента быть у нее не сложилось.

          Однако при этом всем Виктор Янукович от нее не отказался: он периодически появлялся с ней на публике. Думаю, это из-за того, что они прошли долгий путь до президентства. Людмила Янукович была верна мужу и поддерживала его в карьере".

          Людмила Янукович
          Людмила Янукович

          Марина Порошенко

            "Она хороша собой. Мне кажется, Марина больше всех соответствует понятию жена президента. По стилю – она всегда выбирала украинские бренды, что очень правильно. Жена Порошенко всегда была грамотно одета, уместно и по случаю.

            Она принимала активное участие в благотворительной деятельности и не скрывала свою хорошую фигуру. Также Марина показывала своих детей на публике, и это было правильным решением. В роли первой леди она всегда была деликатна в общении с коллегами.

            Кроме того, Марина всегда стремилась брать под руку Петра Порошенко, и это не являлось нарушением дипломатического протокола".

            Марина Порошенко
            Марина Порошенко

            Елена Зеленская

              "Елена и Владимир Зеленские очень близки и дружны. Елена Владимировна должна быть примером для подражания. Конечно, были случаи, когда нынешняя первая леди неправильно поступала со своим дресс-кодом. К примеру, нельзя в Версале быть в кроссовках и при этом давать интервью.

              Стоит отметить: не надо гнаться за модой и торопиться быть молодежной и молодиться. Елена Зеленская в таком возрасте, что это совершенно излишне. Мне кажется, иногда одежда Елены выглядит на ней немного мешковато. У жены президента замечательная фигура, а ее брючные костюмы на два-три размера больше делают ее старше.

              Зеленской можно порекомендовать совмещать в себе традиции в одежде и деталями давать понять, что она молодая женщина со вкусом, которая следит за последними тенденциями. Кроме того, Зеленская умеренна в отношении национальной одежды.

              Мне бы хотелось, чтобы жена Зеленского живее реагировала на проблемы, связанные с нашей страной. Она должна помогать мужу своим участием по-женски, так как многие женщины на нее ровняются. Таким образом она бы сделала очень многое для своего супруга".

              Елена Зеленская
              Елена Зеленская
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