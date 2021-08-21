Названа дата мировой премьеры нового фильма о Бонде
Мировая премьера нового фильма о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать" состоится 28 сентября в лондонском Альберт-холле, сообщает УНИАН.
"Продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Джоджи Фукунага присоединятся к Дэниелу Крейгу на красной дорожке", - говорится в сообщении в официальном "Твиттере" картины.
Изначально фильм должен был выйти в апреле 2020 года, но дата релиза неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса.
Фанаты бондианы призывали выпустить новый фильм в цифровом формате, а не дожидаться благоприятного времени для премьеры.
Накануне журнал Variety сообщил, что Крейг в этом году стал самым высокооплачиваемым актером в Голливуде. По информации издания, он заработал более $100 млн за два сиквела к картине "Достать ножи" (Knives Out) 2019 года.
Стриминговый сервис Netflix, купивший права на оба фильма, компенсировал Крейгу гонорар, который он получил бы, если бы продолжение показывали только в кинотеатрах, передает Би-би-си.