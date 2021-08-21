Афганцы придумали необычный способ пересечь границу Узбекистана

Жители Афганистана придумали хитрый способ пересечь узбекско-афганскую границу официально, сообщает Лента.Ру.

В настоящее время через границу пропускают афганцев, у которых имеются билеты на вылет из Узбекистана в зарубежные страны. Однако после въезда на территорию страны или по прибытии в аэропорт нелегальные иммигранты отменяют покупку и возвращают билеты.

Инсайдер отметил, что за своевременный возврат электронных билетов они теряют лишь небольшую сумму, возвращая себе основную часть денег, после чего граждане Афганистана продолжают свободно проживать на территории республики.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана выделят аэропорт Ташкент-3 для эвакуации граждан Евросоюза и беженцев из Афганистана. Пресс-служба Uzbekistan Airways сообщила, что с 19 августа аэропорт местных авиалиний Ташкент-3 будет закрыт на неопределенное время по техническим причинам.