В Киев доставили первый низкопольный трамвай

На днях в столицу Украины прибыл первый из 20 заказанных низкопольных трамваев "Татра-Юг", сообщает Автоцентр.

Новинка от “Татра-Юг” поставлена в рамках киевского контракта на 20 трамваев, финансируемого Европейским инвестиционным банком, пишет Центр Транспортных Стратегий.

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Отметим, что трехсекционная 27-метровая полностью низкопольная модель К-1Т306 была изготовлена в Днепре, на заводе “Южмаш”.

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А всего в производстве трамваев “Татра-Юг” задействованы около трехсот украинских предприятий.

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Новый трамвай ожидают пусконаладочных работы, после чего он выйдет на маршрут – скорее всего, #28, что на левом берегу.

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