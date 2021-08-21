В Киев доставили первый низкопольный трамвай

На днях в столицу Украины прибыл первый из 20 заказанных низкопольных трамваев "Татра-Юг", сообщает Автоцентр.

Новинка от “Татра-Юг” поставлена в рамках киевского контракта на 20 трамваев, финансируемого Европейским инвестиционным банком, пишет Центр Транспортных Стратегий.

Отметим, что трехсекционная 27-метровая полностью низкопольная модель К-1Т306 была изготовлена в Днепре, на заводе “Южмаш”.

А всего в производстве трамваев “Татра-Юг” задействованы около трехсот украинских предприятий.

Новый трамвай ожидают пусконаладочных работы, после чего он выйдет на маршрут – скорее всего, #28, что на левом берегу.