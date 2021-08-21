В "Світському житті" нашли замену Осадчей: кто стал ведущей программы

Пока Катя Осадчая, которая не так давно стала мамой в третий раз, находится в клинике после родов, украинской ведущей нашли замену в новом выпуске программы "Світське життя". Так, теперь на телеэкранах поклонники увидят солистку группы KAZKA Александру Зарицкую, сообщает Обозреватель.

О том, что Зарицкая заменит Осадчую в "Світському житті" стало известно из Instagram-stories программы. В кадре видно, что артистка появилась на фестивале художественных промыслов "Еtника" и брала интервью у украинских звезд. На видео певица предстала в зеленом костюме с женственным головным убором.

"Друзья, я сегодня в роли Екатерины Осадчей снимаю "Світське життя" , – поделилась с поклонниками Александра.

Александра Зарицкая заменила Катю Осадчую в новом выпуске программы "Світське життя". Источник: скриншот с видео

Судя по кадрам, исполнительница взяла интервью у певицы Ольги Горбачевой и солистки группы Go_A, а также дзюдоистки Дарьи Билодид.

Александра Зарицкая – украинская певица, солистка группы KAZKA, участница шоу "Голос країни" и "Х-фактор". В 2018 году коллектив принял участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018", заняв 15 место.