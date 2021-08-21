На Сумщине ищут мальчика, который потерялся в лесу

В Сумской области в лесу исчез мальчик 2014 года рождения, сообщает Украинская правда.

21 августа от Нацполиции к ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу исчез мальчик 2014 года рождения.

К поисковым работам привлечены от ГСЧС Украины – 47 человек личного состава; от Нацполиции в Сумской области – более 90 человек личного состава.

Также в поисках принимают участие 4 кинолога Нацполиции с двумя собаками, 4 специалиста Сумской областной водолазно-спасательной службы, 8 волонтеров и местные жители.

ГСЧС дополнительно привлекает к поискам работников подразделений из г. Путивль и г. Бурынь.

Вместе с тем, мэр Белополья Юрий Зарко сообщил, что мальчика зовут Богдан Хоменко, он исчез 20 августа в районе с. Нагорнивка при заготовке бузины.