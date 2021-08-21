Тихановская призвала заблокировать доступ Лукашенко к средствам МВФ

Один из лидеров оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская призвала Международный валютный фонд (МВФ) и США заблокировать режиму белорусского руководителя Александра Лукашенко доступ к средствам МВФ, сообщает Deutsche Welle.

В письме, направленном директору МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен, Тихановская, в частности, выразила мнение, что доступ режима Лукашенко к средствам СДР (международного резервного актива. - ред.) и обмену в свободно конвертируемые валюты должен быть закрыт до тех пор, пока в Беларуси не будут проведены новые свободные выборы.

По словам Тихановской, это общая позиция всех демократических сил Беларуси. Они аргументируют свой призыв тем, что эти средства, предназначенные для народа, на деле пойдут на репрессии против белорусов. Оппозиционерка привела примеры жестокого обращения с людьми, приговоров и задержаний по политическим мотивам, использования коронавируса как биологического оружия в тюрьмах.

Тихановская заявила, что действия режима с каждым днем ухудшают и без того тяжелое экономическое положение Беларуси, и новые денежные переводы, по ее словам, не должны помочь Лукашенко выиграть время для удержания власти.