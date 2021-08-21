Киевсовет вызывает на заседание министра культуры

Министра культуры Александра Ткаченко приглашают на пленарное заседание Киевсовета, где будет рассматриваться проект решения о защите исторических зданий, которые из-за позиции Минкульта не имеют статуса объектов культурного наследия, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил депутат Киевсовета от партии "УДАР Виталия Кличко", советник Киевского городского главы Дмитрий Белоцерковец.

"Александр Ткаченко, вы решитесь прийти на сессию Киевсовета? Ибо к вам накопилось ну очень много вопросов от киевлян… Уже более трех лет министерство игнорирует представление КГГА о внесении 1469 объектов в Реестр культурного наследия" , – написал Дмитрий Белоцерковец.

Он заметил, что в первую очередь нуждаются в защите объекты, построенные более 100 лет назад, не имеющие статуса объектов культурного наследия, но которым может угрожать уничтожение или повреждение.