ЕС заморозил экономическую помощь Афганистану

Европейский Союз заморозил экономическую помощь Афганистану в размере одного миллиарда евро на ближайшие семь лет, сообщает Лента.Ру.

Об этом в субботу, 21 августа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом она сообщила, что Еврокомиссия планирует расширить пакет гуманитарной помощи для республики сверх запланированных 57 миллионов евро.

15 августа «Талибан» объявил о захвате власти в Афганистане — это произошло после захвата столицы страны Кабул. В тот же день президент страны Ашраф Гани уехал из республики. После случившегося тысячи афганцев попытались покинуть территорию страны.