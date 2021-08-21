Гороскоп путешествий по знаку зодиака

Путешествуя по миру, можно ощутить, что каждый город имеет свою энергетику, характер и историю. Возможно, вы испытывали когда-нибудь чувство полной гармонии по приезду в незнакомое для вас место, сообщает Обозреватель.

Астрологи издания 24heures рассказали, какие города более всего подходят по знаку зодиака. Узнайте, куда вам необходимо отправиться в первую очередь.

Овен

Амбициозным и активным Овнам больше подходят такие оживленные города как Флоренция, Неаполь и Верона в Италии. Во Франции идеальной средой обитания для них будет Марсель. Сельская местность, помимо Италии, Овнам была бы хороша в Англии, Германии и Польше.

Телец

Упрямые и домашние Тельцы с удовольствием проведут время в городах с большим количеством зеленых насаждений, таких как Дублин в Ирландии, Люцерн в Швейцарии, Лейпциг в Германии и Сент-Луис в штате Миссури в Соединенных Штатах. Что касается стран, посещение Ирландии и Швейцарии, а также Греции пройдет замечательно.

Близнецы

Прекрасные коммуникаторы Близнецы любят жить в больших городах, таких как Лондон в Англии, Версаль во Франции, Сан-Франциско в США и Мельбурн в Австралии. .

Рак

Эмоциональный Рак лучше всего чувствует себя в городах с богатой историей. Список состоит из Венеции в Италии, Амстердама в Нидерландах, Нью-Йорка в Соединенных Штатах и ​​Алжира. Страны, связанные с характером Рака, - это Шотландия, Нидерланды и Новая Зеландия.

Лев

Творческим Львам нужен город, в котором все движется, например, Рим в Италии, Прага в Чешской Республике, Голливуд в Соединенных Штатах. Страны, где может жить Лев, - Италия, Франция и Румыния.

Дева

Аналитических Дев привлекают интеллектуальные города, такие как Бостон в Массачусетсе в США, Париж и Страсбург во Франции и Гейдельберг в Германии. Что касается стран, Девы чувствовали бы себя как дома в Турции, Греции.

Весы

Весы - романтичные люди, а это значит, что им понравятся исторические города с музеями, такие как Вена в Австрии, Копенгаген в Дании, Лиссабон в Португалии и Чарльстон в Южной Каролине. Что касается стран, то их привлекают Китай, Тибет, Аргентина и Япония.

Скорпион

Страстным и загадочным Скорпионам будет хорошо там, где все возможно, например, в Соединенных Штатах. Они также были бы счастливы в Ливерпуле в Англии. Страны, связанные со Скорпионами - это Норвегия, Алжир, Марокко.

Стрелец

Для Стрельцов очень важны свобода и приключения. Вот почему они полюбят такие города, как Будапешт в Венгрии, Кельн в Германии, Акапулько в Мексике и Толедо в Испании. Они будут комфортно себя чувствовать в таких странах, как Венгрия и Испания, а также Австралия.

Козерог

Трудолюбивым и целеустремленным Козерогам нужен город, отвечающий их амбициям, например Оксфорд в Англии, Бостон или Чикаго в Соединенных Штатах, Брюссель в Бельгии или даже Монреаль. Что касается стран, то это Индия, Мексика и Болгария.

Водолей

Водолеи - оригинальные и независимые люди, которым понравятся города, в которых наука и технологии лежат в основе, такие как Стокгольм в Швеции Зальцбург в Австрии и Буэнос-Айрес в Аргентине. Страны, которые по душе Водолеям, - это Швеция и Эфиопия.

Рыбы

Интуитивные и эмоциональные Рыбы преуспеют в городах, где требуется их воображение, таких как Касабланка в Марокко, Александрия в Египте, Севилья в Испании и Дублин в Ирландии. Еще их привлекают Португалия и регион пустыни Сахара.