В Киеве частично ограничат движение

В Киеве на Южном мосту с 21:00 24 августа до 1 октября частично ограничат движение, сообщает УНИАН.

Об этом информируют в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Как говорится в сообщении, на мосту начнут замену деформационных швов. На первом этапе основные работы будут проходить под проезжей частью. Для ускорения процесса будут обновлять сразу несколько швов.

Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменят гидроизоляцию. Работы будут проводить в направлении правого берега.

Во время работ движение будет частично ограничено.