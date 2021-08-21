В Украине активизируются квартирные аферисты

Ближе к осени злоумышленники начинают чаще "ориентироваться" на долгосрочную аренду жилья, хотя летом они активно "сдают" квартиры и дома в популярных туристических направлениях, предупреждает департамент киберполиции, сообщает UBR.

Основное условие мошеннических схем, связанных с арендой на длительный срок, – предоплата, которая обусловлена якобы бешенным спросом, в том числе перед началом учебного года.

Однако после получения денег объявления удаляются, а "арендодатель" исчезает.

Киберполиция составила несколько советов, как не стать жертвой подобных схем:

Стоит бронировать апартаменты только на официальных веб-ресурсах; Осуществляя расчеты в сети, необходимо пользоваться проверенными сайтами, имеющими защищенный протокол https://. По возможности выбирать наложенный платеж. Требовать документы, которые подтверждают право собственности, и проверять их в Государственном реестре недвижимости. Проверять банковские карты, номера телефонов и сомнительные ссылки на сайте киберполиции в разделе Stop Fraud (см. здесь﻿).

Ранее сообщалось, что накануне учебного года аренда комнат и квартир в городах-миллионниках подорожала. Так, в Харькове и Днепре цены по сравнению с весной 2021-го выросли на 3%, в Одессе – на 5%, а во Львове – на 2%.

Аналогичная ситуация наблюдается и в столице Украины.